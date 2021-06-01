الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

الصوفية والأوقاف تفتتح مسجد القصبي

«الأوقاف» تفتتح مسجد القصبى بقرية نشا مركز نبروه فى الدقهلية.. الجمعة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يوم الجمعة المقبل 4/ 6/ 2021، بإذن الله تعالی مسجد القصبي بقرية نشا مركز نبروه محافظة الدقهلية، حيث يقع المسجد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1400متر مربع.

وقد تكلفت أعمال الصيانة والترميم 2 مليون و500 ألف جنيه من الجهود الذاتية، وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

ومن ناحية آخرى، يلتقي  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالأئمة المتميزين في السوشيال ميديا والدعوة الإلكترونية، وبعض قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية بديوان عام المحافظة.

وكانت الطرق الصوفية ووزارة الأوقاف قد أعلنتا في وقت سابق التنسيق من أجل تجديد كافة المساجد الخاصة بآل البيت وآولياء الله الصالحين، حيث يهدف هذا المشروع إلى التأكيد على الدور الملموس الذي تقوم به المساجد والزوايا الصوفية لنشر علوم أهل الله في مشارق الأرض ومغاربها.

جدير بالذكر، أن الطرق الصوفية هي مدارس دينية في التزكية والتربية متفرعة من بعضها ومرتبطة بواسطة السند المتصل، وهي ليست فرقًا إسلامية، وجميعها تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، وبعض من أهل الحديث وتتبع أحد المذاهب الأربعة، والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك إلى الله، والطريقة عند ال‍سالك‍ين هي السيرة المختصة بهم إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات.

وتختلف الطرق التي يتبعها مشايخ الطرق في تربية طلابها ومريديها باختلاف مشاربهم واختلاف البيئة الاجتماعية التي يظهرون فيها، وكل هذه الأساليب لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله، بل هي من باب الاجتهاد المفتوح للأمة.

وللطرق الصوفية شارات وبيارق وألوان يتميزون بها: فيتميز الرفاعية باللون الأسود، ويتميز القادرية باللون الأخضر، ويتميز الأحمدية باللون الأحمر، أما البرهانية فإنها لا تتميز بلون واحد كسائر الطرق بل تتميز بثلاث ألوان هي الأبيض الذي تميز به إبراهيم الدسوقي، والأصفر الذي تميز به الإمام أبو الحسن الشاذلي ومنحه لابن أخته إبراهيم الدسوقي، والأخضر وهو كناية عن شرف الانتساب لبني هاشم.

وزير الأوقاف شيخ مشايخ الصوفية مسجد القصبي الجمعة القادمة

الأكثر قراءة

«صحة السويس» تكشف حقيقة إصابة سيدة بمرض الفطر الأسود

القصة الكاملة.. تفاصيل تحرش برازيلى بفتاة مصرية لفظيًا والقبض عليه بمطار القاهرة

أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع».. وخالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الصحف والمواقع

نشوب حريق في «عمارة سعودي» بالمهندسين

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1-6-2021 فى القاهرة والمحافظات

الصحة تعلن توافر علاج «الفطر الأسود»: «مفيش دوا موجود برة مش عندنا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو