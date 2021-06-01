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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 1-6-2021

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنية المصري، اليوم الثلاثاء ١-٦-٢٠٢١، في البنوك المصرية، وارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن أسعار العملة الإماراتية، ولديكم أسعار الدرهم في العديد من البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وهي "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك المركزي المصري، وبنك عودة، وبنك أبو ظبي". 

واسعار العملات الأجنبية من أهم عوامل البحث بالنسبة للقارىء المصري، ونقدم لكم تقرير يومي عن أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية، ولديكم كل المعلومات التي يحتاجها القارىء المصري خلال التقرير. 

أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنية المصري اليوم الثلاثاء ١-٦-٢٠٢١ 

لديكم اسعار العملة الإماراتية وفقا لأخر تحديثات السعر المصرفي المصري في البنوك المصرية، كما هو موضح بالتالي: 

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي المصري اليوم

- سجل الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء ١-٦-٢٠٢١، عند الشراء  ٤.٢٥٣٥ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٠٨ جنيه مصرى.  

سعر  الدرهم الإماراتي فى البنك المركزي المصري اليوم

- بلغ سعر الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء ١-٦-٢٠٢١، عند الشراء ٤.٢٥١٧ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٤.٢٨٧٨ جنيه مصري.

سعر  الدرهم الإماراتي فى بنك مصر اليوم  

- سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء ١-٦-٢٠٢١، عند الشراء ٤.٢٥٣٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصرى.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية اليوم 

- سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء ١-٦-٢٠٢١ ، عند الشراء ٤.٢٣٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨ جنيه مصرى.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم

- سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء ١-٦-٢٠٢١، عند الشراء ٤.٢٥٠٠ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٣١ جنيه مصرى.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات عن اسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية، وفقا لأخر التطورات والتحديثات في السوق المصرفي المصري، ويمكن للمواطنين التعرف على جميع اسعار العملات الأجنبية يوميا من خلال التقرير الذي يعرض على موقع 《الدستور》.

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