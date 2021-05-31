اتحاد العمال يشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية بمؤتمر العمل الدولي

تلقى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، دعوة من منظمة العمل العربية للمشاركة في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي المقام هذا العام ولأول مرة في تاريخه من خلال تقنية الفيديو كونفرانس (Zoom).

وذلك في إطار سعي منظمة العمل العربية المتواصل لدعم التنسيق والتعاون فيما بين الوفود العربية ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة المشاركين في مؤتمر العمل الدولي السنوي، وبناء على قرارات الدورة (92) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية (القاهرة 29 فبراير 2020) بشأن مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (109) لمؤتمر العمل الدولي.

وأرسل فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، دعوة إلى جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لحضور الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الغد الثلاثاء، 1 يونيو 2021، من خلال المنصة الإلكترونية ZOOM.

ويهدف الاجتماع إلى إيجاد توافق ورؤية عربية مشتركة حول الموضوعات التي تدخل ضمن اهتمامات وأولويات المنطقة العربية واحتياجاتها التنموية في المرحلة القادمة.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجه مركز المعلومات بالوزارة لتجهيز قاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة لتكون مقراً لاجتماعات الثلاثية خلال فترة انعقاد المؤتمر كأحد قاعات المؤتمر، ودعوة كافة الأطراف لحضور فعاليات المؤتمر من خلالها بدءاً من يوم 28 مايو الجاري وحتى انتهاء المرحلة الأولى منه، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة.

وأشار الوزير، إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الشفافية التامة فى التعامل مع مختلف الجهات وخاصة منظمة العمل الدولية، وقامت الوزارة بالعديد من الإجراءات التي تتماشى مع معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى التعديلات التي أجريت على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلاً عن انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، ولجنة الأجور والعلاوات، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات توجت بخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة في الفترة الحالية بما يعكس قناعة الثلاثية والمنظمة بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الشأن يوماً بيوم، وجنباً إلى جنب بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة.