الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

صحة الغربية: تعافى 17 من مصابى كورونا وخروجهم من العزل الصحى

صحة الغربية
صحة الغربية

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الاثنين، عن تعافي 17 حالة من مصابي فيروس كورونا وخروجهم من العزل الصحى بمستشفيات المحافظة بالمراكز والمدن، بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وأشاد حميدة، بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة.

 

وكان حميدة، قام بجولة داخل مستشفى إبيار المركزي، رافقه الدكتورة فايزة راغب، مدير إدارة كفر الزيات، لمتابعة الفرق الطبية الخاصة بتطعيم المواطنين من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان، وفقا للفئات المستحقة لتلقي التطعيم بلقاح كورونا.
 

كما قام وكيل الوزارة، بالتأكد من انتظام سير العمل، وتواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وحل مشكلة تكدس المواطنين على المركز المخصص للقاح بمستشفى إبيار، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، مع التأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ على اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.

 

ومن ناحية أخرى قام  حميدة، بالمرورعلى أقسام الفرز والعزل بالمستشفى، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وانتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما تم التأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

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