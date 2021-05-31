«الرعاية الصحية»: تعاون لبدء برنامج للسياحة العلاجية لتعظيم موارد العملة الصعبة

عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم، الإثنين، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.

واستهل الدكتور أحمد السبكي الاجتماع بإعلان انضمام الهيئة كعضو بمجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وكذلك إعلان موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على تطوير مبنى مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية ليصبح مقر لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية.

كما أعرب الدكتور أحمد السبكي عن شكره وتقديره لدعم منظمة الصحة العالمية البناء المؤسسي للهيئة من خلال إمدادها بخبراء محليين ودوليين من أهم الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية والتحول الرقمي للخدمات الصحية في العالم.

فيما ثمَّن أعضاء مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع اليوم، التعاون مع شركة برايم كابيتال للسياحة العلاجية لاستقطاب الأجانب من المقيمين داخل مصر وخارجها بهدف تعظيم الموارد الذاتية للهيئة من العملة الصعبة.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد مدونة السلوك الوظيفي للهيئة العامة للرعاية الصحية لتنظيم العلاقة بين الهيئة وكافة العاملين بها، والموافقة على استحداث إدارة رضاء العاملين داخل الهيئة بما يسهم في زيادة الشعور بالانتماء لدى العاملين تجاه الهيئة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، نتائج أعمال لجنة الموارد البشرية فيما يخص نقل العاملين بالمرحلة الثانية بمحافظة الأقصر والمرحلة الأولى بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن الخطة التنفيذية لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين، واللذان تم إطلاق المنظومة بهما في منتصف فبراير من العام الجاري.

كما تم عرض تقرير عن مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في النموذج التشاركي المتكامل لخدمات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية والطوارئ 5300 بلاغ منذ بداية تدشينها وحتى الآن.

كما استعرض الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، اعتماد المسميات الجديدة الخاصة بالمستشفيات والوحدات والمراكز التابعة لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، والتي تم إطلاقها تكريمًا لشهداء الأطقم الطبية من مرضى كورونا أثناء تأدية عملهم، كأحد أنواع التكريم والتقدير المعنوي لأسر الشهداء وذويهم.

حضر الاجتماع كلًا من الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.