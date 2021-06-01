الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يشارك في احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر

محافظ القاهرة والبابا
محافظ القاهرة والبابا تواضروس

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في الاحتفال الذي أقامته جامعة الزقازيق ومعهد الدراسات القبطية، تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر وزيارتها منطقة تل بسطة  كأحد مواقع مسار العائلة المقدسة، وذلك بمسرح الأنبا رويس بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث تستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة ٣ أيام.


وحضر الحفل وزراء السياحة والآثار والهجرة والتموين والشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة.


وفي نهاية الحفل قام  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكريم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ضمن عدد من الشخصيات والحضور لدورهم في تطوير مسار العائلة المقدسة.

 

كان ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

وشارك قداسته في حضور الاحتفالية الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عقد الشهيد وزيرة الهجرة، وعدد من المسئولين بالدولة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وروساء الجامعات بجميع محافظات مصر.

 

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وعرض فيلم تسيجلي عن رحلة العائلة المقدسة الي مصر، وعرض فرعوني عن التاريخ المصري وقت مجي السيد المسيح والسيدة العذراء مريم.

 

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول من يونيو من كل عام بعيد دخول العائلة المقدسة “عيسى عليه السلام وأمه السيدة مريم رضي الله عنها”، لأرض مصر، ومن المقرر أن تقيم الكنيسة، الثلاثاء،  احتفالية بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي، وهي أحد المناطق التي زارتها العائلة المقدسة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

إحتفالية جامعة الزقازيق
إحتفالية جامعة الزقازيق
اللواء خالد عبد العال والبابا تواضروس
اللواء خالد عبد العال والبابا تواضروس
اللواء خالد عبد العال والبابا تواضروس
اللواء خالد عبد العال والبابا تواضروس
إحتفالية جامعة الزقازيق
إحتفالية جامعة الزقازيق
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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