«دايت الأربعين».. 5 عادات تساعد النساء لإنقاص الوزن

يصبح فقدان الوزن أكثر صعوبة بالنسبة للنساء في الأربعينيات من العمر، فكلما تقدمنا فى العمر يصعب فقدان الوزن بسبب الخمول الذى يصيب الدهون التى يصعب تفكيكها.



وتكمن المشكلة في عملية التمثيل الغذائي لدى الكثير من النساء لأنها تميل إلى التباطؤ مع التقدم في العمر، بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية والجسمية، الأمر الذي سيستغرق الكثير من الجهد للتخلص من الوزن الزائد.

وهناك عدد من الخطوات يمكنها أن تساعدك فى التخلص من الوزن الزائد وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "healthdigezt" الطبي.



التعرف على ما يحتاجه جسمك:

من السهل علينا حرق تلك السعرات الحرارية الزائدة بمرحلة العشرينات من العمر ولكن مع التقدم في العمر يتغير الجسم، لذا من الأفضل معرفة ما يحتاجه الجسم، وتحديد الأماكن المراد تخسيسها.

كما عليك الانتباه للتغيرات في وزنك خاصة عن العام السابق، لذا عليك بتدوين تلك الأوقات التي ارتفع فيها وزنك.



تقليل مستويات التوتر لديك:

وأوضح الأطباء، أنه إذا كانت مستويات التوتر لديك لا تزال مرتفعة ، فلن تكون قادرًا على إنقاص الوزن على الإطلاق، فإذا ارتفعت مستويات الكورتيزول لديك، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث التهاب، بل وقد يتسبب في تراكم هذه الدهون في الجزء الأوسط من الجسم.

ضبط روتين الأكل:

نصح خبراء التغذية بضرورة ضبط وجبات الطعام، فتناول الطعام فى الأربعينات لابد أن لا يكون كما فى العشرينات، بسبب تغيرات الجسم، لذا عليك أن تتضمن الوجبات الفواكهة والخضروات.

كما يساعد تناول 5 إلى 6 وجبات صغيرة في اليوم في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم بحيث يكون لديك طاقة طوال اليوم.



تحقيق التوازن لهرمون الاستروجين:

غالبًا ما تخرج مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء عن السيطرة مع تقدمهن في العمر ولهذا السبب عليك اتخاذ خطوات للمساعدة في تنظيمها.

يجب عليك تقليل استهلاكك للكحول ، وتغيير وجباتك إلى نظام غذائي عالي البروتين ، ونظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، ومحاولة إضافة السمك أو تناول مكملات زيت السمك لأوميجا 3.

جدد عضلاتك:

خطوة أخرى يمكنك اتخاذها لفقدان الوزن عندما تكون في الأربعينيات من العمر هي اكتساب المزيد من العضلات، الأمر الذى يساهم فى حرق المزيد من السعرات الحرارية.