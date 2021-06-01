الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس: حضور العائلة المقدسة إلى مصر صفحة مضيئة فى تاريخنا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن حدث حضور العائلة المقدسة إلى مصر يُعد صفحة مضيئة في تاريخنا.

كما قدم قداسة البابا تواضروس، خلال كلمته باحتفالية تذكار دخول العائلة المقدسة، الشكر إلى  الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزارات والأجهزة المعنية على جهودهم في إحياء مسار العائلة المقدسة.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني الاحتفالية التي نظمها معهد الدراسات القبطية بالاشتراك مع جامعة الزقازيق بعيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر، والتي أقيمت في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في إطار فعاليات إحياء مسار العائلة المقدسة الذي اعتمدته الدولة المصرية مسارًا سياحيًّا عالميًّا.

وشهدت الاحتفالية أيضًا حضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والدكتور كمال شاروبيم الأمين العام للمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية، والدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 

كما شهدها رئيس جامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وممثلو عدد من الجامعات المصرية، وعدد من الشخصيات العامة، وأحبار الكنيسة.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور إسحق عجبان، عميد معهد الدراسات القبطية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق درع الاحتفالية لقداسة البابا، كما كرم قداسته العديد من الضيوف.

ووتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول من يونيو من كل عام بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، ومن المقرر أن تقيم الكنيسة، اليوم الثلاثاء، احتفالية بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي، وهي إحدى المناطق التي زارتها العائلة المقدسة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني. 

البابا تواضروس الكنيسة مسرح الانبا رويس معهد الدراسات القبطية العائلة المقدسة

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