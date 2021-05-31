«عودة القدس».. 8 كتب من الإصدارات الحديثة للأزهر نصرةً للقضية الفلسطينية

نال الدفاع عن القدس الشريف والقضية الفلسطينية اهتمام علماء الأزهر الشريف وهيئاته العلمية بإصدار عشرات الكتب والمؤلفات والدراسات التاريخية والمقالات التي تثبت بالأدلة العلمية القاطعة عروبة القدس وهويتها الإسلامية وتدحض المزاعم الصهيونية وتدافع عن القضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد أشارت حملة الأزهر الشريف "القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية"، والتي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف؛ نصرة للقدس والقضية الفلسطينية، إلى ٨ كتب من الإصدارات الحديثة لهيئات وعلماء الأزهر الشريف:

١- القدس بين الحق الإسلامي والمزاعم الصهيونية، بقلم لفيف من كبار العلماء.

٢- ملامح من تاريخ القدس، إعداد الباحثين المعاونين بلجنة التاريخ والحضارة، بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

٣- عودة القدس، بقلم د. متولي يوسف شلبي.

٤- بيت المقدس في الإسلام، بقلم مجموعة من العلماء.

٥- المسلمون واسترداد بيت المقدس، بقلم فضيلة الإمام الأكبر محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق.

٦- القدس بين اليهودية والإسلام، بقلم د. محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

٧- عروبة القدس، بقلم عدد من باحثي الأزهر الشريف.

٨- مؤتمر القدس، أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، ٢٠١٨م.



يُذكر أن المركز الإعلامي للأزهر الشريف أطلق حملة تحت عنوان "القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية"، باللغتين العربية والإنجليزية، تضامنًا مع القدس والقضية الفلسطينية، يفند من خلالها المزاعم المغلوطة والأباطيل التي يروجها الكيان الصهيوني والتصدي لما يتم ترويجه من قبل الأذرع الإعلامية الصهيونية من شبهات ومزاعم مغلوطة حول القدس و عروبتها، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها حي "الشيخ جراح" ومحاولة تهويده عبر التهجير القسري لسكانه من الفلسطينيين لطمس عروبته والاستيلاء عليه.