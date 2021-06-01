مصرع طفل غرقا أسفل كوبرى الرياح التوفيقى بقرية العمار فى القليوبية

لقي طفل مصرعه بالرياح التوفيقي أسفل كوبري قرية العمار التابعة لمدينة طوخ، الإثنين، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طوخ لاتخاذ اللازم تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "ا. ن" 15 عاما، غارقا بالرياح التوفيقي أسفل كوبري قرية العمار الكوبري التابعة لمدينة طوخ.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى طوخ العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى سياق متصل، تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض وقائع سرقة السائقين على الطريق الإقليمى فى القليوبية، حيث تبين أن وراء السرقات 3 سيدات كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السائقين، حيث يقمن بالوقوف على الطريق واستيقاف السيارة ومغافلة السائق وسرقة ما معه من أموال وتم ضبطهن، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

كانت البلاغات تعددت أمام العميد محمد سمير مأمور مركز بنها من العديد من السائقين بتعرضهم للسرقة من 3 سيدات يقفن على الطريق الاقليمى بدائرة مركز بنها وتم إخطار اللواء فخر العربى، مدير أمن القليوبية، ومن ثم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث مباحث المديرية، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمركز بنها بتفقد الحالة الأمنية على الطريق الإقليمى شاهد سائق يقوم بمطاردة 3 سيدات فقامت القوة بضبطهن وتبين انهن المتهمات وانهن غافلتة وسرقة مبلغ 20 ألف جنيه منه وألقى القبض عليهن وهن كل من "م ع ح" 32 سنة، و"و ع ح" 40 سنة و"هـ ع أ" 45 سنة، وبسؤال الآخر تبين أنه سائق سيارة نقل تابعة لإحدى شركات إنتاج الجبن واتهمهن بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه أثناء توقفهن على جانب الطريق وطلبن منه توصيلهن وأثناء ركوبهن معه غافلته إحداهن وقامت بسرقة المبلغ من حقيبة كانت بجوارة بها 37 ألف جنيه واكتشف السرقه عقب نزولهن فقام بمطاردتهن وتولت النيابة التحقيق فامرت بحجز المتهمات للعرض باكر صحبة تحريات مباحث مركز بنها حول الواقعة.