الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس شعبة الاتصالات يحذر من شركات النصب الإلكتروني

إيهاب سعيد، رئيس
إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالغرف التجارية، إن هناك تعاون مشترك بين الغرف التجارية والحكومة والبنك المركزي لمكينة التعاملات التجارية على مستوى المحافظات وكذلك الشعب التجارية.

وأضاف سعيد، في لـ"الدستور"، أنه تم تغطية نسبة كبيرة من التجار خلال الفترة الأخيرة تخطت الـ٥٥% وهناك استجابة سريعة من التجار في التحول الرقمي في ظل توفر البنك المركزي ماكينات الدفع الإلكتروني مجانية.

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالغرف التجارية، أن الشعبة بالتعاون مع الاتحاد تعقد ندوات ودورات شهرية لتوعية التجار علي التعاملات الإلكترونية وأهمية التحول الرقمي.

وأكد أن التحول الرقمي سوف يحد من السرقة وكثير من التعاملات غير الرسمية والتي تتم بها كثير من عمليات النصب.

ولفت لوجود كثير من الكيانات الإلكترونية غير المرخصة وغير المعروفة تروج للتعامل بنسب ضئيلة مقارنة بالشركات الأخرى الموجودة بالسوق، محذرا من التعامل مع تلك الشركات حيث تقوم بتجميع الأموال وغلق الشركة ويجب توعية المواطنين على عدم التعامل مع مثل هذه الشركات غير المرخصة وغير الرسمية وغير قانونية.

وأفاد أن كثير من الأفراد تعرضوا للسرقة من تلك الشركات غير المرخصة وغير الرسمية والتي تقوم بالعمل في السوق لفترة لتجميع الأموال ثم الهرب لخارج البلاد.

خطة الشعبة لدعم التجار ودعم التكنلوجيا

كان رئيس مجلس إدارة شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية عن دور الشعبة المرتقب في تقديم الخدمات المتكاملة والتبادلية بين كافة الشركات وبعضها تسهيلا على المواطن المصري في الحصول على الخدمة سعيا لتأسيس اتحاد تكاملي يجمع بين شركات المدفوعات الإليكترونية وبعضها على غرار التكامل المصرفي برئاسة اتحاد البنوك ومظلة البنك المركزي، وصولا لوقف كافة التجاوزات من الشركات والأفراد وعمل قوائم البلاك  لضبط السوق.

الاتصالات المعلومات التجارية التعاملات التجار المركزى

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