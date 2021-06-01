ضبط كيان تعليمى وهمى يروج شهادات مزورة فى المنوفية

أمن المنوفيه يضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص تخصص في إعطاء شهادات مزوره

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية من ضبط كيان تعليمي وهمي بمركز شبين الكوم، حيث تبين أن المركز بدون أي تراخيص، وأنه تخصص في إعطاء شهادات جامعية وهمية، كما أنه تم اتخاذه كوكر لمزاولة الأنشطة الإجرامية، وتم القبض صاحب الكيان.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات وتحريات للأمن العام ومباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تؤكد قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف مقر الكيان التعليمي الوهمي المشار إليه، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر على عدد من الشهادات بأسماء مختلفة "مزورة"– أكلاشية يحمل اسم الكيان التعليمي الوهمي– وكمية من الكتب الدراسية، كما تم ضبط جهاز "كمبيوتر" بفحصه فنيًا تبين أنه محمل ببرامج تعديل الصور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه باصطناع الشهادات الدراسية باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم ٤أيام على ذمة التحقيق.