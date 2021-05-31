الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع».. وخالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الصحف والمواقع

أكرم القصاص وخالد
أكرم القصاص وخالد صلاح

في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرر مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم تعيين الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، كما قرر المجلس تعيين الكاتب الصحفي خالد صلاح مساعدا لرئيس مجلس إدارة المتحدة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية. 

وأكرم القصاص كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لموقع وجريدة اليوم السابع وهو كاتب ومحلل سياسي واجتماعي بدأ عمله الصحفي منذ منتصف الثمانينات في صحيفة الشعب الأسبوعية كما عمل في صحف الأهالي والدستور الأسبوعية وشارك في تأسيس جريدة العربي التي شغل فيها موقع مساعد رئيس التحرير وحرر فيها صفحة الجورنالجية التي مثلت خطوة مهمة في النقد السياسي والاجتماعي الساخر، ليحصل عام 2001 على جائزة أحمد رجب للكتابة الساخرة من نقابة الصحفيين المصريين، وكانت المرة الأولى التي تمنح فيها هذه الجائزة.

تميزت كتاباته بابتكار يجمع بين السخرية والجدية في سياقات واحدة مع قدرة على توليد ألفاظ وعبارات وعناوين تجمع وتوضح الفكرة وتجذب القراء. 

شارك أكرم القصاص في تأسيس صحف مصرية وتجارب مختلفة مثل مصر الفتاة والموقف العربي ونهضة مصر واليوم السابع.

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