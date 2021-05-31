سياسي كويتي لـ«الدستور»: مصر استعادت ريادتها بمواقف دبلوماسية مشرفة

وصف المحلل السياسي والإعلامي الكويتي فهد الشليمي، الدور الذي تقوم به الدولة المصرية لتثبيت التهدئة في غزة، بأنه موقف ريادي ومشرف وأبهر العالم.

وأضاف «الشليمي» في تصريحات لـ«الدستور»: «اعتقد أن الدور المصري فيما يخص القضية الفلسطينية، ظهر أهميته في التواصل مع إسرائيل»، لافتا إلى أن مصر لم يتوقف دورها عند الحلول السياسية إذ لعبت دورا إنسانيا شعبا وقيادة في دعم الشعب الفلسطيني.

تابع: «كل التقدير للدور المصري، الذي استطاع أن يحظى باحترام وتقدير دولي، كوسيط ومهدئ في النزاع بين حماس وإسرائيل»، منوها إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استفاقت لدور مصر الريادي، مما أدى إلى شكر الرئيس جو بايدن، للرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره في تثبيت التهدئة بغزة.

أردف: «مصر بدأت الآن تاخذ وضعها الطبيعي الريادي وتتعاون مع اشقائها العرب في ملفات عديدة، فهي تهدأ في ليبيا وترسم خطوط حمراء للمتربصين، وتوقف النزاع والدم الفلسطيني في غزة، وتدافع عن الماء العربي القادم من أثيوبيا».