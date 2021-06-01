محافظ الغربية يتفقد شوارع مدينة كفر الزيات

قام الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية بمدينة كفر الزيات، تفقد خلالها التزام الورش بمواعيد الغلق المقررة وأعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة، إلى جانب متابعة أعمال إزالة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

وأسفرت الجولة عن غلق عدد (٥) ورش، كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بعمل صيانة لكافة كشافات الإنارة المتواجدة على طريق طنطا - إسكندرية الزراعي، بالإضافة إلى التوجيه بسرعة الانتهاء من رصف الطرق التي تم وضع طبقة السن بها.



محافظ الغربية: إزالة ٤٦٦ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

وفي إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم، قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من ١٦/ ١/ ٢٠٢١ وحتى ٣١ /٥ /٢٠٢١، وأسفرت الحملات عن إزالة (٤٦٦) حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ٣٨ فدانأ و٢ قيراطًا و١٣ سهمًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة عدد (٥٨) حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة ٩ أفدانة و٩ قراريط و٢٠ سهمًا، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد (١٦٢) حالة تعدٍ على مساحة ١٤ فدانًا و٧ قراريط و١ سهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة عدد (٣٥) حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة ٤ أفدنة و١٦ قيراطًا و٧ أسهم، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة عدد (٣٠) حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة ١ فدان و٤ قراريط و١ سهم.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (١٤٧) حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة ٧ أفدنة و١ قيراط و٢٣ سهمًا، كما تم إزالة عدد (٩) حالات تعدٍ على مساحة ٩ قراريط و٦ أسهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (٣) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ٧ قراريط و١٣ سهما بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد (٢٢) حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة ١٨ قيراطًا و١٤ سهمًا.

وفي سياق متصل، قامت الجهات التنفيذية المعنية بإزالة (١٣٥) حالة تعدٍ على نهر النيل بمساحة ١٥٢٣٨ م٢ بنطاق الغربية في ٨ أيام ، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ(١٧) لإزالة التعديات الصارخة على ضفتي نهر النيل.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وضفتي نهر النيل وعدم التعدي عليهم بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.