الحكومة الفلسطينية تشيد بجهود مصر لإعادة إعمار قطاع غزة

عقد وفد حكومي فلسطيني برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطينى زياد أبو عمرو اجتماعا في غزة، اليوم، مع رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير اللواء عباس كامل والوفد المرافق له.

وبحث الطرفان خلال اللقاء ملف إعادة إعمار قطاع غزة ومواصلة الحوار من أجل تحقيق المصالحة، وتشكيل حكومة وفاق وطني قادرة على إدارة شؤون البلاد والتعامل مع ملف إعادة الإعمار وتحظى بقبول ودعم دوليين، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأعرب الوفد الحكومي، عن شكره للقاهرة على ما قامت به من جهود من أجل تحقيق التهدئة، وطالب بتثبيت التهدئة وتوسيعها لتشمل القدس والضفة الغربية، بالإضافة لقطاع غزة.

كما أشاد الوفد الحكومى بالجهود التي تبذلها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون الوثيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، أكد أبو عمرو أن الحكومة الفلسطينية الراهنة أو أي حكومة مستقبلية ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بمسؤولياتها في تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار في قطاع غزة على أكمل وجه.

وحضر اللقاء إلى جانب نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، كل من وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، ووزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى محمد زيارة، ووزير الحكم المحلي الفلسطينى مجدي الصالح، ووزير الزراعة الفلسطينى رياض العطاري، ووزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد.