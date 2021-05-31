الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الفلسطينية تشيد بجهود مصر لإعادة إعمار قطاع غزة

اللواء عباس كامل
اللواء عباس كامل مع نائب رئيس الوزراء الفلسطينى

عقد وفد حكومي فلسطيني برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطينى زياد أبو عمرو اجتماعا في غزة، اليوم، مع رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير اللواء عباس كامل والوفد المرافق له.

وبحث الطرفان خلال اللقاء ملف إعادة إعمار قطاع غزة ومواصلة الحوار من أجل تحقيق المصالحة، وتشكيل حكومة وفاق وطني قادرة على إدارة شؤون البلاد والتعامل مع ملف إعادة الإعمار وتحظى بقبول ودعم دوليين، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأعرب الوفد الحكومي، عن شكره للقاهرة على ما قامت به من جهود من أجل تحقيق التهدئة، وطالب بتثبيت التهدئة وتوسيعها لتشمل القدس والضفة الغربية، بالإضافة لقطاع غزة.

كما أشاد الوفد الحكومى بالجهود التي تبذلها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون الوثيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، أكد أبو عمرو أن الحكومة الفلسطينية الراهنة أو أي حكومة مستقبلية ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بمسؤولياتها في تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار في قطاع غزة على أكمل وجه.

وحضر اللقاء إلى جانب نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، كل من وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، ووزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى محمد زيارة، ووزير الحكم المحلي الفلسطينى مجدي الصالح، ووزير الزراعة الفلسطينى رياض العطاري، ووزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد.

وفد حكومى فلسطينى غزة زيارة اللواء عباس كامل فلسطين عادة الاعمار

الأكثر قراءة

أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع».. وخالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الصحف والمواقع

نشوب حريق في «عمارة سعودي» بالمهندسين

ضُبط أثناء توجهه إلى المطار.. النيابة تكشف تفاصيل تحرش برازيلي بفتاة مصرية

الصحة تعلن توافر علاج «الفطر الأسود»: «مفيش دوا موجود برة مش عندنا»

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بشأن إجراءات مواجهة كورونا

خطوات التقديم فى موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح كورونا لجميع الفئات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو