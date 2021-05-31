الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 5 ورش في جولة تفقدية لمحافظ الغربية بمدينة كفر الزيات

غلق 5 ورش بمحافظ
غلق 5 ورش بمحافظ الغربية

أجرى اليوم الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية بمدينة كفر الزيات، تفقد خلالها التزام الورش بمواعيد الغلق المقررة وأعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة، إلى جانب متابعة أعمال إزالة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق .

وأسفرت الجولة عن غلق عدد (٥) ورش، كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بعمل صيانة لكافة كشافات الإنارة المتواجدة على طريق طنطا - إسكندرية الزراعي، بالإضافة إلى التوجيه بسرعة الانتهاء من رصف الطرق التي تم وضع طبقة السن بها، ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء أعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة وصيانة كشافات الإنارة بالطريق السريع.

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