الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يقفز لأعلى مستوى في شهر ويتخطى حاجز الـ3 دولارات

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

سعر الغاز الطبيعي يقفز لأعلى مستوى في شهر ويتخطى حاجز الـ3 دولارات، حيث قفز سعر الغاز الطبيعي العالمي بنهاية تعاملات اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في شهر، حيث تخطت الأسعار حاجز الـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 30 سنتاً، بسبب ضعف الطلب عالميًا، لتباطؤ حركة النقل والمواصلات وكذلك بداية فصل الصيف في بعد البلدان التى كانت تستخدم الغاز في عملية التدفئة.

سعر الغاز الطبيعي يقفز لأعلى مستوى فى شهر ويتخطى حاجز الـ3 دولارات

وتنشر «الدستور» آخر سعر للغاز الطبيعي العالمي، حسب بورصة نيويورك التجارية، حيث سجلت العقود الآجلة لسعر الغاز الطبيعي 3.041 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لترتفع نحو 30 سنتاً عن تداولات الأسبوع الماضي.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة بشكل عام. 

سعر الغاز الطبيعي يقفز لأعلى مستوى فى شهر ويتخطى حاجز الـ3 دولارات

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء عملية التصدير.

وبدأت بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي، في شراء وتخزين الغاز لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثالثة من كورونا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز.

سعر الغاز الطبيعي يقفز لأعلى مستوى فى شهر ويتخطى حاجز الـ3 دولارات

ومع انخفاض الاحتياطيات المحلية باستمرار فى الدول الأوربية وتزايد التوترات الجيوسياسية ، فمن المتوقع أن يتخذ الأوروبيون تدابير لتعزيز أمن الطاقة لديهم، وهذا يعني أنه يمكن تفضيل تدفقات الغاز الطبيعي المسال على الغاز الطبيعي من المورد التقليدي روسيا والذي يستخدم بأغلبية ساحقة خطوط الأنابيب والمعدلات الثابتة. 

واكتشفت مصر أول حقل بري للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول والذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط في 1969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر ثم حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971.

سعر الغاز الطبيعي مليون وحدة حرارية حقل ظهر فصل الصيف بورصة نيويورك التجارية

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