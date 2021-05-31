الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مجلس إدارة «المتحدة» يعقد اجتماعه الأول بكامل هيئته بعد إعادة تشكيله

المتحدة للخدمات الاعلامية
المتحدة للخدمات الاعلامية

انعقد اليوم مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد إعادة تشكيله وبحضور كامل أعضائه بمقر الشركة، حيث تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وبحث الخطط المستقبلية لتعزيز وتطوير أداء الشركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة حسن عبدالله، استمرار الشركة في خطة التطوير والتحديث في كافة قطاعات الشركة  وشركاتها التابعة، وخاصة تطوير المحتوى المقدم وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج المختلفة، إضافة إلى دعم  العاملين من خلال صندوق المتحدة للعاملين بالإعلام، والذي سيتم إطلاقه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الهيئات  والنقابات الفنية والإعلامية. 


كما أكد البدء الفورى في تطبيق آليات الحوكمة وتعزيز الرقابة المالية والإدارية، لتعزيز الأداء، وتمهيدا لطرح أسهم الشركة في البورصة المصرية.

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