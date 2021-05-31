الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء فلسطين يبحث مع الصندوق العربي سبل دعم المشروعات

رئيس الوزراء الفلسطينى
رئيس الوزراء الفلسطينى

بحث رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم، مع المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد، آليات عمل الصندوق وسبل تعزيز الدعم الذي يقدمه لفلسطين، والمشاريع ذات الأولوية خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة والتدريب المهني والزراعة، وخلق فرص عمل للشباب، والبنية التحتية، ودعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطينى في مقر إقامته في الكويت، للمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأطلع اشتيه السعد على المساعي المبذولة لإعادة إعمار قطاع غزة، واحتياجات الشباب في القطاع، في ظل ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، إضافةً إلى خطط الحكومة واستراتيجيتها المبنية على تعزيز صمود المواطنين خاصةً في القدس، وخلق فرص عمل للشباب، والانفكاك عن الاحتلال، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

كما ثمن رئيس الوزراء الفلسطينى الدعم المتواصل الذي يقدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصناديق العربية لفلسطين، مؤكدا أن هذا الدعم أساسي للمشاريع الإغاثية والتطويرية، وله أثر غير مسبوق في المنفعة العامة.

من جانبه، أكد السعد أن فلسطين أولوية الأولويات بالنسبة للصندوق في السابق والحاضر والمستقبل، وسيواصل الصندوق تقديم الدعم وخاصة للمشاريع ذات الأولوية.

 

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينى رياض المالكي، والسفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب، ومحافظ فلسطين لدى الصندوق العربي هشام إبراهيم حضروا اللقاء.

ووصل رئيس وزراء الفلسطينى والوفد المرافق إلى دولة الكويت، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في مقدمة مستقبليه بمطار الكويت الدولي، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث أجريت لرئيس الوزراء الفلسطيني، مراسم استقبال رسمية. 

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الزيارة، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي محمد ثنيان الغانم.

رئيس الوزراء الفلسطيني الكويت الصندوق العربى للإنماء فلسطين جولة خليجية

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