العشائر الفلسطيني : مصر العروبة ستظل الحاضن الأكبر لقضيتنا

رحبت الهيئة العليا للعشائر فى قطاع غزة بزيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له.

وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن أهالي وعوائل قطاع غزة يرحبون بهذه الزيارة المهمة وتحمل دلالات كبيرة.

وأكد أن تلك الزيارة تؤكد على ارتباط مصر بقضية فلسطين ارتباط دائم وثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية .

وأشار إلى أن تلك الزيارة تأتى في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة في ظل أزمته الراهنة .

وتابع: "ستظل مصر العروبة الحاضن الأكبر لقضيتنا الفلسطينية وذلك تكريساً لدورها في محيطها العربي والإقليمي كدولة محورية ورئيسية في المنطقة العربية، وبما لها من ثقل إقليمى وعربي قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي".