ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية بقيمة واحد جنيه بسبب البورصات العربية والعالمية وتوتر الأوضاع الاقتصادية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات علي المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية بقيمة واحد جنيه بسبب البورصات العربية والعالمية وتوتر الأوضاع الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا بسبب.

وأوضح أن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من ٧٠٢ جنيه للجرام عيار ١٨ وسجل عيار ٢١ ٨١٨ جنيها وسجل سعر عيار ٢٤ ٩٣٥ جنيها.

وأشار إلى أن أسعار الذهب العالمية سجلت سعر يبدأ من ١٩٠٧ دولارات فيما سجل سعر الذهب عالميا ٦٥٤٤ جنيها.

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار في الأسواق بسبب توتر البورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا بسبب اهتمامهم بالأدوية وقلة التجمعات والهدايا.

وشهدت قيمة المبيعات من الذهب محليا تراجع بسبب أزمة فيروس كورونا بينما شهدت المبيعات عالميا ارتفاع ملحوظ بسبب إقبال المستثمرين علي الذهب باعتباره ملاذ امن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقال نادي نجيب، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن الذهب شهد حالة من الركود علي المستوي المحلي العام الماضي.

ونجح الذهب في تغيير اتجاهه ليرتفع بختام تداولات ب جلسات الأسبوع متجاوزا مستوى 1900 دولار المهم، بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل مما عزز جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم، ثم واصل المعدن النفيس عالميًا صعوده بجلسات التداول اليوم الاثنين مسجلًا 1907 دولار وقت صياغة هذا التقرير.