«طاقة رجال الأعمال»: إعمار غزة وليبيا يصب في مصلحة الشركات المصرية

أكد المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن دور مصر الإقليمي بالمنطقة العربية والإفريقية أصبح يشهد أزهى عصوره تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نتيجة للزيارات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدات لأشقائنا في قطاع غزة وإطلاق مبادرات إعادة إعمار غزة وليبيا والعراق.

وأضاف جنيدي، أن القيادة السياسية وضعت مصر في مكانها الطبيعي بين الدول، مؤكدا أهمية دور مصر اقتصاديًا مع الدول المجاورة وهم ليبيا والسودان وقطاع غزة ودخول مصر في إعمار كل هذه الدول سيصب بمصلحة الشركات المصرية والمواطن، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر ودورها الإقليمي بالمنطقة.

وتابع رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات بين مصر وليبيا وطيدة جدًا، فهناك تاريخ طويل بين البلدين ووجود حجم عمالة مصرية كبير جدًا في ليبيا منذ سنوات عديدة، مؤكدًا أن الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة في ليبيا، فإعادة إعمار ليبيا أصبح سوقا مهما بالنسبة لمصر.

وفي سياق منفصل، قال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إن هناك علاقة قوية بين شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية للعمل سويًا لخدمة أي مشروع والخروج به إلى أفضل صورة في الوقت المحدد له وبالمواصفات المطلوبة.

وأكد جنيدي أن الطفرة العمرانية التي حدثت في مصر خلال الفترة الحالية كان لها تأثير إيجابي كبير على شركات المقاولات والموردين.. بالإضافة إلى فتح مجالات عمل كثيرة، فضلاً عن دخول شركات جديدة للسوق، مشيراً إلى أن بعد هذه الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع المقاولات من الضروري تصدير المقاولات للخارج.

وأشار إلى أن هناك شركات عالمية كبيرة في المقاولات تعمل خارج حدودها فهذا امر طبيعي، مؤكدًا أن هناك شركات مقاولات مصرية كبيرة استطاعت عمل شغل كثير خارج مصر.