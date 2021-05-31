رئيس مجلس النواب اليمني يشيد بصمود الشعب في مواجهة عصابة الحوثي

أشاد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، اليوم، بصمود أبناء الشعب اليمني الأسطوري في مواجهة عصابة الحوثي الإجرامية والتفافهم حول الشرعية الدستورية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في معركة الدفاع عن الثورة والوحدة والنظام الجمهوري والمكاسب الوطنية الخالدة.

وثمن البركاني - في بيان تلاه أمام جلسة بمجلس النواب، أوردته قناة (اليمن) الإخبارية - التضحيات العظيمة التي يقدمها، بشجاعة وبسالة، أبناء القوات المسلحة والأمن ورجال المقاومة الشعبية الصامدون في وجه المشروع الإيراني الذي تنفذه جماعة الحوثي الإرهابية وثباتهم الكبير في مأرب وغيرها من المحافظات ودحرهم لفلول تلك الميليشيات التي زجت بالأطفال والمغرر بهم من المواطنين في معارك خاسرة تخدم أهداف طائفية وأجنبية خبيثة.

وأكد البيان أهمية الاصطفاف الوطني - الجامع والشامل - في مواجهة المخاطر المحدقة بالوطن، وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي والعمل بروح الفريق الواحد لكل مؤسسات الدولة اليمنية وتوحيد الجبهة الداخلية لمواصلة تحقيق الانتصارات في المعركة الوطنية الكبرى للشعب اليمني والعمل بمسئولية للحفاظ على مؤسسات الدولة والنظام والقانون.

وأشار البيان إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض؛ تنفيذا كاملاً خصوصاً الشقين العسكري والأمني، والعمل على تجسيد وتنفيذ مضامينه في الواقع العملي، وأن يتم العمل على إنهاء الأزمات والتباينات والاختلافات والتوجه معا لإسقاط الانقلاب وجعل عدن عاصمة آمنة مستقرة ينعم فيها اليمنيون جميعا بالأمن والسلام والاستقرار والعمل بكل مسئولية وطنية في تجاوز كل المعوقات بما يحقق المصلحة العامة للوطن والشعب اليمني.

ودعا الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمبعوث الأمريكي والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وتحقيق تطلعات وأمنيات الشعب اليمني، مناديا بالضغط على جماعة الحوثي الإرهابية؛ للتوقف عن حربها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب اليمني واستهداف المدنيين في مأرب وتعز والحديدة والضالع وان تذعن للسلام.

وثمن الأدوار الأخوية الصادقة والدعم الكبير للتحالف العربي - بقيادة المملكة العربية السعودية - ووقوفها مع اليمن ودعمها السخي للشعب اليمني في شتى المجالات ومساندتها اللامحدودة له في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، كما أكد الاجتماع دعمه للمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.