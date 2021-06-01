زينب غريب ترد على «تعليق صادم»: «أرجوك متحبنيش»

لفت تعليق متابع على حساب زينب غريب انتباه الفنانة الشابة التي سرعان ما تفاعلت معه وردت عليه، إذ جاء التعليق صادماً.

شاركت زينب غريب صوراً لها على «إنستجرام» خلال قضائها العطلة الصيفية في مدينة الجونة بالغردقة وهي ترتدي ملابس البحر وسط المياه.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها وعرض أحد الأشخاص دعوتها لتناول العشاء معها قائلًا: «زوزو أنا حبيت واحدة من المدرسة، ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الجامعة ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الشغل وبردو لما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، دلوقتي فاضية أعزمك على العشا الأسبوع الجاي؟».

وسرعان ما ردت زينب غريب على التعليق الصادم قائلة: «أرجوك متحبنيش».

ولفتت الفنانة زينب غريب الانتباه إليها من خلال دور «رضوى» في مسلسل «بـ100 وش» الذي عرض في رمضان 2020، من بطولة آسر ياسين، ونيللي كريم، ومحمد عبدالعظيم، وشريف دسوقي، وحسن أبو الروس ومن إخراج كاملة أبو ذكري.