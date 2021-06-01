الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

زينب غريب ترد على «تعليق صادم»: «أرجوك متحبنيش»

زينب غريب
زينب غريب

لفت تعليق متابع على حساب زينب غريب انتباه الفنانة الشابة التي سرعان ما تفاعلت معه وردت عليه، إذ جاء التعليق صادماً. 

شاركت زينب غريب صوراً لها على «إنستجرام» خلال قضائها العطلة الصيفية في مدينة الجونة بالغردقة وهي ترتدي ملابس البحر وسط المياه.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها وعرض أحد الأشخاص دعوتها لتناول العشاء معها قائلًا: «زوزو أنا حبيت واحدة من المدرسة، ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الجامعة ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الشغل وبردو لما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، دلوقتي فاضية أعزمك على العشا الأسبوع الجاي؟».

وسرعان ما ردت زينب غريب على التعليق الصادم قائلة: «أرجوك متحبنيش».

ولفتت الفنانة زينب غريب الانتباه إليها من خلال دور «رضوى» في مسلسل «بـ100 وش» الذي عرض في رمضان 2020، من بطولة آسر ياسين، ونيللي كريم، ومحمد عبدالعظيم، وشريف دسوقي، وحسن أبو الروس ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

زينب غريب متابع صور الجونة الغردقة

الأكثر قراءة

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

«الصحة» توفر عيادات متنقلة قرب أماكن صرف المعاشات للتطعيم بلقاح كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 1-6-2021

القصة الكاملة.. تفاصيل تحرش برازيلى بفتاة مصرية لفظيًا والقبض عليه بمطار القاهرة

أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع».. وخالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الصحف والمواقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009