وزارة الشباب تنظم دورة «الأمن القومي» لخريجي الجامعات بأكاديمية ناصر

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، فعاليات دورة الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري العربي بمقر اكاديمية ناصر العسكرية العليا، بكلية الدفاع الوطني بمشاركة 30 شاب وفتاة من شباب الجامعات والخريجين.

وبدأت فعاليات اليوم الأول بحفل الافتتاح، الذى ألقى فيه اللواء تامر شوشة، مدير كلية الدفاع الوطني، وتحدث فيها عن الكلية وتعريفها ومتى أنشئت ودورها وأهميتها، كما تحدث عن الدورة وتعريفها وأهدافها ومحاور الدراسة فيها ومنهجية الدراسة، وتناول الحديث أهمية تلك الدورات في تثقيف الشباب وتوعيتهم بالمخاطر التي تهدد الامن القومي المصري والعربي في هذه المرحلة.

واختتم حفل الافتتاح بالسلام الوطني، تلى ذلك كلمة اللواء سيد حجاب، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، مشرف الدورة، حيث تحدث فيها عن برنامج الدراسة والمناهج التي سيتم تدريسها خلال الدورة وهدف الدراسة.

واستهلت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة بعنوان "الأمن المصري الداخلي التحديات والتهديدات" ألقاها اللواء المهندس أ.ح عادل العمدة، مشيرا فيها للتحديات والتهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري في مجالاته المختلفة (السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية) وأوضح "العمدة" الأهداف الرئيسية لكل ما يحدث من أزمات تؤثر على الأمن القومي المصري داخليا وخارجيا، لافتا لماهية داعش وكيفية نشأتها ولماذا سميت بهذا الاسم ومخطط عملها في مناطق متعددة بالمنطقة العربية، وأنهي " العمدة " محاضرته موضحا الدور الرئيسي للقوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري والعربي.

واختتمت فعاليات اليوم بمحاضره بعنوان (الدروس المستفادة من حرب أكتوبر) القاها اللواء أ.ح ناجي عبد العزيز شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية،العسكرية، حيث تناول سيادته بالشرح لعدة محاور رئيسية هي اختلاف المبررات لإسرائيل لاجتياح الدول المحيطة، وتفاصيل حياة الشعب المصري أثناء نكسة 1967، ومرحلة الاستنزاف، زدراسة إسرائيل من الداخل، الاسس والاعتبارات التي تم عليها التجهيز لحرب أكتوبر 1973.