الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل زراعة الفيوم: توفير 15 طن تقاوى دوار الشمس لمزارعين المحافظة

وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم يصرح بتوفير 15 طن تقاوي دوار الشمس بمراكز

صرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بأنه جاري توزيع 10 طن تقاوي على المزارعين بمركزي طامية وإطسا، أما باقي المراكز سيتم توزيع التقاوي لهم حوالي 5 طن الواردة من إدارة التقاوي.

 

جاء ذلك أثناء اجتماع اليوم الإثنين، الذي عقد بديوان عام المديرية بقاعة الاجتماعات، بحضور مدير إدارة المحاصيل الزيتية المهندس إبراهيم، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز. 

 

شدد وكيل الوزارة، على مديري الإدارات الزراعية بتوزيع تقاوي دوارالشمس على المزارعين لتحفيزهم على زراعته.

 

قالت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تحديد سعر استلام طن عباد الشمس من المزارعين بـ8 آلاف ونصف جنيه، على أن يتم توريدها لوزارة التموين لاستخلاص الزيوت منه.

 

وأضافت أن فدان دوار الشمس ينتج ما يزيد عن 2 طن سنويا أي أن ربح الفدان سوف يصل إلى 17 ألف جنيه،و أنه من المعروف أن مدة بقاء عباد الشمس في الأرض قصيرة لا تزيد عن 75 يوما مقارنة بالمحاصيل الصيفية الأخرى التي يزيد بقاءها في الأرض عن مئة يوم.

 

وتم توفير بذور دوار الشمس السوداء والتى تم استيرادها وأن التعاقد موثق من قبل محكمين بوزارة العدل لتسليم المحصول إلى شركتي الإسكندرية للزيوت والصابون وشركة دانون للصناعات الغذائية.

 

وشدد وكيل الوزارة، على الالتزام بزراعة البذور السوداء المعتمدة من وزارة الزراعة، لما تتمتع به هذه البذور من خصائص حيث أنها تعتبر غنية بالزيوت، مؤكدا أن هذا العام هو الأول في تطبيق الزراعة التعاقدية بعد مجهودات استمرت عامين، حيث تعاني مصر من فجوة كبيرة في الزيوت بلغت 95% بسبب السياسات السابقة التي قضت على الزراعات الزيتية واستبدلتها بمحاصيل أخرى لم تدر ربحا للمزارع.

 

وأكد وكيل الوزارة، أن هناك خطة للتوسع فى المحاصيل الزيتية لتقليل فجوة الاستيراد البالغة 97 %.

 

وأضاف أن المحاصيل التى تشملها خطة التوسع من بينها «القطن، وعباد الشمس، وفول الصويا»، وترتفع مساحتها باستمرار وترتبط زيادة الإنتاج باتساع الرقعة المنزرعة.

وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم
إجتماع وكيل زراعة الفيوم
إجتماع وكيل زراعة الفيوم
إجتماع وكيل زراعة الفيوم
إجتماع وكيل زراعة الفيوم
اجتماع وكيل زراعة الفيوم
اجتماع وكيل زراعة الفيوم
اجتماع وكيل زراعة الفيوم
اجتماع وكيل زراعة الفيوم
تقاوى دوار الشمس
تقاوى دوار الشمس
وكيل زراعة الفيوم يصرح بتوفير 15 طن تقاوي دوار الشمس

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