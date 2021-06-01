أبرز تصريحات منى زكي عقب تصدرها تريند جوجل

تصدرت الفنانة منى زكي تريند جوجل، بعد حلقتها بالأمس مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على ام بي سي مصر، حيث تحدثت عن مسلسلها لعبة نيوتن الذي تم عرضه في رمضان ٢٠٢١.



وترصد "الدستور" أبرز تصريحات منى زكي:

-أبدت الفنانة منى زكي إعجابها بتسليط الضوء على قضية الاغتصاب الزوجي في أحداث مسلسل «لعبة نيوتن»، قائلة: "مش من حق الزوج إنه يعتدي على مراته، لا دين ولا قانون ولا أي حاجة بتقول كده".

-وأكدت انه لا يصح أن يعتدي الرجل على زوجته، مضيفة:" الزواج مش معناه إن ده مش جسمها، ومش معناه إنها مبتمتلكش نفسها، لأ هي بتمتلك نفسها لغاية ما ربنا ياخدها، لسنا حيوانات حتى الحيوانات لا تفعل ذلك".

-قالت إن شخصية هنا ليست قريبة منها في الواقع فهي لديها شخصية منذ طفولتها وكانت بمدارس تشجعها ان يكون لها دور في المجتمع، كما أن والدها ووالدتها كان يربوها بهذه الطريقة.

-وعن مشهد وقوفها أمام القاضية لتتحدث عن مشاعرها كأم تجاه ابنها الذي فقدت حق حضانته، حيث أن المشهد لم يكن موجود ضمن أحداث المسلسل، لكن المؤلف والمخرج تامر محسن أضافه قبل التصوير في ديكور المحكمة.

-قالت إنها واجهت مشكلة مع الحوار الطويل الذي تتحدث خلاله هنا بمفردها لمدة دقائق، وهو عدم إجادتها للحفظ ورغبتها في تقديم المشهد بالحوار المكتوب، لأنه يعجبها، لذلك كانت تشعر بالقلق، ويراودها نفس الشعور حين ترى المشهد على الشاشة، حيث تتذكر صعوبة تنفيذه.

-وتابعت:"لازم نربي أولادنا إزاي البنت تحافظ على نفسها وجسمها محدش يتعدى عليه، بعلم بنتي أن مش ينفع الراجل يتعدى عليه ولازم يبقى في إحساس بينهم، لازم يبقى عندها ثقة في نفسها، وإن جسمها ملكها حقيقي، حتى لو اتجوزت".

-أشارت النجمة منى زكى إنها لم تقرأ من قبل عن الطلاق الشفوى إلا من خلال مسلسلها "لعبة نيوتن"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وكانت تستمد معلوماتها أثناء التصوير من المؤلف والمخرج تامر محسن، وأضافت مازحة أنها ضد الزواج في المطلق.