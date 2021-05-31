الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

روبي تطرح أحدث أعمالها الغنائية «قلبي بلاستيك» (فيديو)

روبي
روبي

طرحت الفنانة والمطربة روبي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “قلبي بلاستيك" كأغنية سينجل من ألبومها الغنائي الجديد وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعاونت روبي في أغنية “قلبي بلاستيك” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي جيزو، ومكساج وماستر ماهر صلاح.

تقول كلمات أغنية “قلبي بلاستيك”: 

مش هحب تاني ايوه تاني .. قلبي بلاستيك

اصلوا اناني أه اذاني و طلع فستك 

خد فرحتي و حناني و دنيتي راح حب صاحبتي و طلع فستك 

اه منك صنف خاين و بتاع حركات كل اللي اتخان معايا يعمل لايكات 

ما هو خد فرحتي و حناني و دنيتي راح حب صاحبتي و طلع فستك 

باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي

اغنيهالك ازاي معاها طبله و ناي

مع السلامة باي باي مش معايا في الجاي

اغنيهالك ازاي معاها طبله و ناي

تفاصيل ألبوم روبي الجديد

وتعود روبي للساحة الغنائية بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عامًا بألبوم غنائي جديد، يحمل أسم "حتة تانية"، ويضم الألبوم 7 أغنيات في شكل ميني ألبوم.

وطرحت روبي أغنيتها "حتة تانية" منذ شهرين وحققت من خلالها نجاحا كبيرا وتجاوز عدد مشاهدتها أكثر من 57 مليون مشاهدة.

وتعاونت روبي في أغنية “في حتة تانية” مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعى والموزع الموسيقي وماستر توما، كما طرحت روبي منه أغنيات "أنا لو زعلانة" و"واحدة جديدة".

ويضم الألبوم 10 أغنيات منها أغنية جديدة بعنوان "يا ولا، من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وتتعاون روبي، مع عدد كبير من صناع الأغنية المتميزين منهم الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم وتوما والملحن محمد يحيى، خلال ألبومها الجديد.

وتعاونت روبي في ألبوم “في حتة تانية" مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفى حسن، وتوما وأمين ومحمد يحيى وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام.

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