نائب وزير السياحة: مستعدون لتقديم كافة الإمكانيات لمساندة الدول الأفريقية الشقيقة

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الوزارة حريصة على تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الدول الأفريقية الصديقة نحو سياحة مستدامة وناجحة.

وعلى الرغم من أن جائحة فيروس كورونا قد أثرت على العالم، وخاصة صناعة السياحة، إلا أنها ذكرتنا أيضًا بأهمية العمل المشترك، فمن خلال توحيد الجهود، ستتم إضافة المزيد من القيمة إلى الرحلات السياحية في أفريقيا، والتي تقدم أنشطة وخبرات متنوعة لجذب شرائح سياحية مختلفة، ولتحقيق هدف الحفاظ على أنشطة السياحة المستدامة.

وأضافت شلبي، خلال لقائها بسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الأفريقية الصديقة، فى إطار الاحتفالات بيوم أفريقيا، أنه من الضروري دراسة مواردنا حيث يمكننا التشارك والاستفادة من مناطق الجذب والبنى التحتية السياحية لبعضنا البعض.

وأوضحت أن مصر بدأت بنجاح في استئناف السياحة الوافدة من أسواق مختلفة إلى مقاصدها السياحية، وتبذل وزارة السياحة والآثار جهودًا كبيرة لجذب المزيد من السائحين الأفارقة، حيث تمثل السوق الأفريقية أهمية كبيرة لصناعة السياحة في مصر، ونركز بشكل أكبر حاليا على السائحين الأفارقة، مع التركيز على السفر داخل المنطقة لأنها غنية بالإمكانيات والعديد من الجواهر الخفية التي يجب استكشافها.

وأعربت عن رغبتها فى أن تتعاون منظمات الأعمال ومنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران لبناء روابط وإتاحة الفرصة لمزيد من المسافرين لمشاهدة جمال البلدان الأفريقية لتحقيق المزيد من الرخاء للقارة الأفريقية من خلال إعادة تنشيط السياحة بأمان ووضعها على طريق الانتعاش لافتة أن وزارة السياحة والآثار على استعداد دائمًا لدعم قطاع السياحة في البلدان الأفريقية ولن تدخر أي جهد لمشاركة تجربتها (استراتيجيات السياحة وبناء القدرات والتدريب وغيرها لتطوير صناعة السياحة في هذه البلدان.

يشار إلى أن العالم قد احتفل بيوم أفريقيا في 25 مايو الماضي وذلك بتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ف 25 مايو 1963.