جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى، مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة.



البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران فلاي دبى القادمة من الإمارات اشتبه محمد حلمي، رئيس الوردية، فى حقيبه الراكب م.م، حقيبه لوضعة جاكت علي العربه الخاصة بحمل الحقائب.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى، وبتمرير حقائبه والجاكت علي جهاز الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أجسام غريبه وكثافات مختلفة.

وبالعرض على سعد عبادى، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة فتبين وجود كيس بداخل الجاكيت الذى حاول الراكب إخفاؤه علي عربه تحميل الحقائب وبالكبس 28 هاتف محمول ماركه آيفون اشكال وأحجام وسعات مختلفة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 588 ألف جنيه.



قرر الدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بالإسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.



كما تمكن رجال جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولي بالاسكندرية، احباط محاولة تهريب 72 هاتف محمول قادمة من دبي على خطوط طيران فلاى دبي، بالمخالفة لقانون الجمارك 207 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

وردت معلومات سرية إلى ضباط مباحث مطار برج العرب، بقيام أحد الركاب المصريين القادمين من دبى على خطوط طيران فلاى دبى، بإخفاء 13 هاتف محمول بين طيات ملابسه محاولاً خداع رجال جمارك الموانئ الجوية، فتم اكتشاف الأمر عبر مرور الراكب على جهاز التفتيش الذاتى "إكس راي"، كما وشك رجال الجمارك فى أمره نظرًا لعدم انتظامه في الحديث والوقوف فاكتشف أمره على الفور، واتضح أنه قام بالاتفاق مع شخصان اخران لتهريب 72 هاتف حيث قام باخفاء 59 هاتف داخل دورة المياه، إلا أنه تم العثور عليها بواسطة موظفي الدائرة الجمركية بالمطار.

وكشفت التحقيقات قيام الراكب قام بلف الهواتف حول جسده وتم الإمساك به عند خروجه من الدائرة الجمركية محاولاً الخروج، وتم البحث بداخل دورة مياه بمعرفة فرد الأمن الجمركي ساري عبد الحليم، ومحمود فياله من مكافحة التهريب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر للراكب والشخصين الآخرين حمل رقم 5 لسنة 2021.