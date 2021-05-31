مباحثات بين ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء باكستان لدعم الاستقرار الإقليمي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اليوم اتصالاً هاتفياً من عمران خان رئيس وزراء باكستان بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الثنائي وفرص دعمه وتنمية آفاقه على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحث محمد بن زايد و عمران خان خلال الاتصال مستجدات القضايا والملفات التي تهم الامارات وباكستان على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك الذي يسهم في ترسيخ مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية وام.

وتطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة المتواصلة للبلدين في مواجهة جائحة كورونا "كوفيد - 19" وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للحد من تداعيات الجائحة وآثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.