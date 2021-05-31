أسعار النفط تصعد مقتربة من 70 دولارا للبرميل مع تحسن توقعات الطلب

صعدت أسعار النفط اليوم، وجرى تداول خام برنت القياسي العالمي قرب 70 دولارا للبرميل مع تنامي التفاؤل بأن الطلب على الوقود سيرتفع في الربع الثالث من العام بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف أوبك+ هذا الأسبوع ليروا كيف ستكون استجابة المنتجين.

وكانت التعاملات خفيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اليوم بسبب عطلة عامة في البلدين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 60 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل، متراجعة من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 69.82 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتغلق عند 66.91 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 67.26 دولار.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثاني شهر من المكاسب.

ويتوقع محللون أن نمو الطلب على النفط سيفوق المعروض على الرغم من العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق.

وقال كوميرتس بنك على الرغم من القيود على الحركة التي ما زالت سارية، فإن الطلب على النفط يتعافى بشكل نشط حول العالم.

وأبلغ مصدران من أوبك+ رويترز اليوم، أن اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المجموعة أبقت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 دون تغيير عند حوالي ستة ملايين برميل يوميا.

وتجتمع اللجنة اليوم لتقييم العوامل الأساسية للسوق قبيل اجتماع وزاري غدا الثلاثاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

وأظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج نفط أوبك في مايو مع اتفاق المنظمة على تخفيف قيود المعروض بموجب ترتيبات مع حلفاء، لكن تراجعا في الصادرات الإيرانية وتقليصات غير طوعية لدى أعضاء أفارقة مثل نيجيريا حدا من الزيادة.

وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضوا 25.52 مليون برميل يوميا في مايو، وفقا للمسح، بزيادة 280 ألف برميل يوميا عن أبريل، وارتفع الإنتاج في كل شهر منذ يونيو 2020 عدا فبراير.

كانت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بتحالف أوبك+، قرروا بدءا من أول مايو تخفيف تخفيضات المعروض القياسية التي تقررت في 2020.