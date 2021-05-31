الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل قتل عامل لشاب بسبب معاكسة زوجته في الجيزة

اقوال المتهم
اقوال المتهم

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول واقعة قتل عامل ويدعى "س. ح" يبلغ من العمر50 عاما، لشاب بسبب معاكسة زوجته ومحاولته الدفاع عنها، في القضية رقم 24221 لسنة 2020 جنح بولاق الدكرور، المقيدة برقم 40 لسنة 2020 حصر تحقيق حوادث جنوب الجيزة والمقيدة برقم 5303 لسنة 2020 حصر كلى جنوب الجيزة، وفي هذا التقرير نستعرض أقوال المتهم أمام النياية  حول الواقعة.

ـ اعترافات المتهم

وباستجواب المتهم "سید ح" 51 سنة - أقر بارتكابه الواقعة - على النحو السالف إثباته وأضاف أنه وبتاريخ الواقعة عاد إلى محيط سكنه وتوقف أمام مسكن المجني عليه فحضر إليه وتحدث إليه أمام الحانوت ملك الشاهد الثاني ليغادر محيط مسكنه إلا أن النقاش إحتد فيما بينهما إلى أن صفعه المجني عليه على وجهه ، الأمر الذي أثار حفيظته وعلى إثره أشهر سلاحه الأبيض "المضبوط" موجها للمجنى عليه عدة طعنات استقرت بالصدر وذراعه الأيمن مفصل ذراعه الأيسر قاصدة من ذلك إزهاق روح المجني عليه.

ـ أقوال الزوجة

 وجاء بأقوال "س. ص"،33 سنة، ربة منزل، بإقامتها بمسكن زيجتها من المجني عليه بالعقار الملاصق للمتهم ، إلا أنها وفي الأشهر الأخيرة تلاحظ لها قيام المتهم الأول بالنظر إليها خلسة، حال تواجدها بمسكنها بمفردها بملابسها الداخلية ولم تفصح لزوجها بما أتاه المتهم المذكور من أفعال تجنبا لحدوث مشاحنات فيما بين زوجها والمتهم .

وأضافت أن زوجها علم بما آتاه المتهم من أفعال، فعقد مجلسا عرفيا فيما بينهما انتهى إلى وضع عدة شروط ، من ضمنها عدم مرور المتهم أمام المسكن حال عدم تواجد زوجها.

وتابعت أنه في يوم الواقعة حال ترجل زوجها المجني عليه إلى مسكنه، تلاحظ له مخالفة ما اشترط عليه بالمجلس العرفي، وتواجد المتهم أمام مسكنهما فقام باصطحابه على مسافة من مسكنه للتحدث إليه بشأن الداعي وراء ذلك، وأشارت إلى انه وأثناء ذلك نشب فيما بينهم شجار انتهى  إلى أن أشهر المتهم سلاحه الأبيض ووجه لزوجها عدة طعنات أودت بحياة زوجها.

اعترافات المتهم التفاصيل الكاملة قتل عامل شاب بولاق الدكرور

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