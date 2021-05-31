الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك الصادر ببورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من قوالب الرصاص الخام

الضبطية
الضبطية

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد برئاسة ياسر الشماغ مدير عام جمارك الصادر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث ميناء بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من قوالب الرصاص الخام بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة القواعد المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 656 لسنة 2020 والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

فبناء على معلومات سرية مشتركة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة وهيئة الرقابة الإدارية وإدارة البحث الجنائي بميناء بورسعيد بمحاولة شركة ا. ا. ا تصدير أصناف مخالفة للمستندات داخل 4 حاويات مشمول البيان الجمركي رقم 8093 لسنة 2021 بعدد 4 حاويات عشرون قدم أرقام: - TGHU0393040 وGLDU9454094 وMSCU6682012 وCXDU2079495 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 500 متر مربع بلاط أرضيات مصدرة إلى رومانيا.

وتم تشكيل لجنة جمركية من إبراهيم أبوبكر مدير إدارة الحركة و السيد رجب مدير إدارة مجمع الصادر وهلال عبد العظيم مأمور الحركة وعلى صابر مدير التعريفة وعلى سعود وممدوح السقا من إدارة الشحن الصادر لمعاينة مشمول الحاويات.

وبالمعاينة الفعلية للحاويات تبين وجود كمية كبيرة من قوالب الرصاص الخام على شكل ربطات بوزن 99 طنا و595 كيلو جرام للتهرب من سداد رسم الصادر طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة.

وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات 3 ملايين و450 ألفا و966 جنيها.

وبلغت رسوم الصادر المستحقة حوالى 697 ألفا و165 جنيها.

قرر محمد حنفي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار وزارة التجارة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

المركزى استيراد تهريب الجمارك التجارة الصناعة

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