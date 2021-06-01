إحالة 79 من العاملين بمستشفى الدلنجات للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية.

وبناءً على توجيهات المحاسب مجدي إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قام قسم الرقابة والمتابعة بزيارة مفاجئة للمستشفى العام قبل التوقيع صباحا؛ لمتابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بالمستشفى و متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة تواجد الأطباء والتمربض والفنيين وذلك لخدمة المواطنين.

وقام قسم الرقابة والمتابعة بالمرور على مستشفى الدلنجات العام، وتلاحظ غياب 79 من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين بدون سند قانوني، وتم تحرير مذكرة للعرض على الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحاسب مجدى إبراهيم، رئيس المركز، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين وغير الملتزمين في عملهم، حيث تم التأكيد على أنه لا تهاون ولا توقيع بعد الثامنة والنصف وتم عمل تقرير لعرضه على رئيس المركز.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم وبمشاركة قوات الشرطة ورجال مركز شرطة الدلنجات، برئاسة العميد مصطفى السعدني مأمور مركز الشرطة بشن حمله مكبرة وذلك لتنفيذ قرار غلق رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٠ بخصوص وجود مزرعة مواشي مبنية بالطوب الأبيض ومكشوفى وعلى السور أعمدة عليها سقف صاج على مساحة ٣ قراريط وتقع داخل الكتلة السكنية وتم إصدار قرار غلق وتجميع لعدة مخالفات وعدم استكمال كافة الإجراءات الخاصه بالترخيص وعدم وجود معدات الدفاع.

وأكد المحاسب مجدى إبراهيم أنه تم إخلاء المزرعة من المواشي وتم فصل التيار الكهربائي وغلق وتشميع المزرعة وتنفيذ القرار.

كما أكد رئيس مجلس ومدينة الدلنجات على أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ المتابعة المستمرة، على جميع المصالح الحكومية لمتابعة الانضباط الإدارى للموظفين فى جميع المصالح الحكومية المختلفه بدائرة المركز.

المواشي

مزرعة مواشي

مزرعة مواشي