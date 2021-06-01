الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قومى المرأة» ببنى سويف: استهدفنا 49 ألف مواطن فى «احميها من الختان»

نرمين محمود
نرمين محمود

قالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، الإثنين، إن المجلس استهدف 49 ألفًا و750 رجلاً وسيدة وطفلا خلال حملة طرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان» والتى استمرت حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وأوضحت أن الحملة يتم من خلالها التركيز على قرى مبادرة "حياة كريمة" بمشاركة 50 رائدة من متطوعات في المجلس القومي للمرأة في جميع القرى، حيث قامت كل رائدة بعمل 50 زيارة منزلية يوميًا، والتى استهدفت 22 قرية بإجمالي 2550 زيارة.

وأشارت إلى أنها قامت مع عضوات وأعضاء ورائدات المجلس، بالإضافة إلى الواعظات والراهبات، بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل الإليكتروني لتلقى لقاح كورونا وبمساعدة السيدات للتسجيل من خلال الخط المختصر 15115، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات، والتأكيد على أن اللقاح آمن ومتوافر بجميع مراكز اللقاح داخل محافظة بنى سويف وأماكن التواجد للمراكز السبع تسهيلا عليهم، بالإضافة إلى نشر رسائل التوعية بفيروس كورونا وتعريف السيدات والأسر بالإجراءات الوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث والتي كللت مؤخرا بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات والذي تضمن تشديد العقوبات وتوسيع مجال التجريم المتعلقة بجريمة الختان، كما تستهدف الحملة نشر الوعي فيما يخص تجريم ختان الإناث وأهميته في تحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه ممارسة هذه الجريمة.

وشهدت محافظة بنى سويف منذ أيام إطلاق الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بالحصول على لقاح كورونا داخل 22 قرية بالمحافظة والإجراءات والوقائية. 

بني سويف محافظة المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب ختان الآناث اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

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