هادي .... مدارس الغربية جاهزة لإستقبال إمتحانات الإعدادية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع مدارس الغربية جاهزة تمامًا لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية»، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق الخامس من يونيو المقبل وتستمر لمدة ستة أيام، حيث تختتم الامتحانات يوم الخميس العاشر من يونيو، ويؤدي ما يقارب من 87962 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة والمهنية الامتحانات.

وأكد قد أنهت كافة استعداداتها في تجهيز المدارس واللجان مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.



كما أكد حسن، على توفير الجو المناسب للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومشدداً على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم، من ارتداء الكمامات، واستعمال مطهرات الأيدي، وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني، وذلك حرصاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

وعلي جانب آخر، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، استمرار تلقي معلمي الغربية مصل اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بجميع الادارات التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.

كما أكد على دعم معالي المحافظ، لمبادرة "اللقاح أمان"، وتوفير الفرق الطبية المتخصصة التي تساهم بكامل طاقاتها في توفير الرعاية الطبية اللازمة لكافة طوائف الشعب، وتلقي مصل اللقاح لفيروس كورونا، وبالأخص للمعلمين.

من ناحية أخرى، قامت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالغربية، بتوفير مصل اللقاح لجميع العاملين بديوان المديرية بدء من اليوم وحتى نهاية فترة التسجيل الالكتروني بمدرسة غياث الدين الرسمية للغات بطنطا، حيث يعد اليوم هو المرحلة الأولى، وسيتم تلقي المرحلة الثانية لاحقا.

وأكد وكيل الوزارة، أن معظم المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم، بادروا بالتسجيل ضمن مبادرة اللقاح أمان، لدورهم الوطني في قيادة باقي طوائف الشعب لتلقي مصل اللقاح ضد فيروس كورونا، وشعورهم بواجبهم وإلتزامهم تجاه أنفسهم والتلاميذ وبلدهم الحبيب مصر.