الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران فلاي دبى القادمة من الإمارات اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية وهلال طلعت رئيس قسم مكافحة التهريب وطه الشهاوى رئيس قسم الأمن الجمركي في الراكب م. م. حقيبة لأحد الركاب لوضعه جاكت علي العربة الخاصة بحمل الحقائب.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه والجاكت على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كمال عبد الحافظ مأمور الفحص وإيهاب شوقي رئيس القسم تحت إشراف شريف حسن مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود أجسام غريبه وكثافات مختلفة.

وبالعرض على سعد عبادي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من كارم محمود ومايكل نبيل مأموري الحركة تحت إشراف محمد حلمي رئيس الوردية وأيمن فوزى مدير التعريفة بحضور طاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب وطارق عبد المنعم مدير اداره الأمن الجمركي، فتبين وجود كيس بداخل الجاكيت الذى حاول الراكب إخفاءه علي عربه تحميل الحقائب وبالكبس 28 هاتف محمول ماركة آيفون اشكال وأحجام وسعات مختلفة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 588 ألف جنيه.

قرر الدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بالإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

أمن المطارات المركزى اجراءات تهريب عرض مدير الاتصالات استيراد

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