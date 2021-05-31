رئيس الأركان الجزائرى: الانتخابات التشريعية محطة واعدة على مسار البناء

قال الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري اليوم الإثنين، إن الانتخابات التشريعية المقبلة تعد محطة أخرى واعدة على مسار بناء الجزائر الجديدة، مؤكدا أن قيادات الجيش مطالبة بالتطبيق الصارم لتوجيهات القيادة العليا بخصوص ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الهام.

وأضاف الفريق شنقريحة خلال زيارته للناحية العسكرية الأولى بولاية البليدة (شمال)، "ستعيش بلادنا بعد أيام قليلة استحقاقا انتخابيا هاما يتمثل في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في الثاني عشر من يونيو المقبل، مؤكدا أن هذا الموعد الانتخابي حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة للجزائر وشعبها وبمثابة محطة أخرى واعدة على مسار بناء الجزائر الجديدة.

وأوضح أن هذه الانتخابات تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير، الذي بادر به الرئيس عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وزكاه الشعب الجزائري عبر الاستفتاء الشعبي.

وقال إن "واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الجزائري القيام بواجبهم الانتخابي، وفقا لقوانين الجمهورية وأن يشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية".

وأكد أنه من أجل تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام والسماح للمواطنين بالتعبير عن أصواتهم في جو من السكينة والطمأنينة والاستقرار فإن كافة القيادات مطالبة بالتطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة العليا في هذا الشأن والعمل على إفشال أي مخطط أو عمل، قد يستهدف التشويش على هذه الانتخابات أو التأثير على مجرياتها.

وقال شنقريحة "إننا على يقين تام أن الشعب الجزائري قد أصبح أكثر وعيا من أي وقت مضى ولا يمكن تغليطه أو دفعه إلى متاهات محفوفة بالمخاطر وسيعمل ضد كافة المخططات الخبيثة وسيتصدى لها ولأصحابها وسيقف، كما عهدناه، وقفة رجل واحد إلى جانب مؤسسات دولته، في وجه كل المتربصين".