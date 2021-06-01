الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعاني من مرض جلدى

«صحة السويس» تكشف حقيقة إصابة سيدة بمرض الفطر الأسود

وكيل وزراة الصحة
وكيل وزراة الصحة في السويس

ردّ الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، على ما أثير بشأن ظهور حالة مصابة بمرض الفطر الأسود في المحافظة.

وقال الحفناوي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هذه الأنباء عارية من الصحة، لافتًا إلى أن الحالة المشتبه في إصابتها بالفطر الأسود تعاني من مرض جلدي شبيه بمرض البهاق، أصابها بسبب تناولها لأدوية تحتوي على مادة الكورتيزون.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالسويس إلى أن الحالة تعاني مرض صدري استدعى أن تتناول أدوية معينة يحتوي بعضها على الكورتيزون، تسببت في نقص المناعة مما أدى لظهور تلك البقع أو المرض الجلدي الشبيه بالبهاق.

وأكد الحفناوي أنه تم سحب عينه من الحالة وتحليلها، وتم التأكد من عدم إصابتها بالفطر الأسود، كما جاءت اختبارات كورونا التي خضعت لها السيدة سلبية، أي أنها خالية من مرض الفطر الأسود وكورونا.

وأكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أننا بحاجة إلى شفافية ودقة من وزارة الصحة في التعامل مع ما يتم وما يتردد عن الفطر الأسود، متابعًا: "مش هيكون كافي نقول لا توجد إصابات ونخلص من الموضوع".

فيما كشف الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لشئون الرعايات، عن تحديث البروتوكول العلاجى الخاص بعلاج أعراض كورونا، بإضافة أدوية جديدة لها فاعليتها في علاج الفيروس عملًا بالبرتوكولات العالمية، مؤكدًا توافر أدوية «الفطر الأسود».


1- الفطر الأسود "Rhinocerebral"
هو عبارة عن عدوى فطرية، تصيب الجيوب الأنفية والأسنان وعظام الوجه، وقد تؤدي إلى تخثر الدم في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تلف أنسجة العين والمخ في المراحل المتأخرة.

أعراض الفطر الأسود

- الصداع.
- ألم في الوجه.
- آلام في الأسنان.
- تغير لون سقف الحلق.
- ضعف النظر، قد يتطور إلى العمى.
- انسداد الأنف وخروج إفرازات داكنة اللون من فتحتها.
- تدهور درجة الوعي في بعض الحالات.

 

وكيل وزراة الصحة في السويس
وكيل وزراة الصحة في السويس
السويس اصابة الفطر الأسود كورونا وزارة الصحة

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