الإثنين 31 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات بين البرلمان الليبي والمبعوث الأممي بشأن المصالحة الوطنية والميزانية

عقيلة صالح ويان كوبيش 
عقيلة صالح ويان كوبيش 

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي الطاهر النويري، اليوم، بمقر فرع ديوان مجلس النواب طرابلس، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وتناول اللقاء حسب بيان لمجلس النواب مناقشة نتائج مخرجات الحوار السياسي ودور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتفعيل كافة المسارات بالتوازي وإحراز تقدم فيها على غرار التقدم الحاصل في المسار السياسي، لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل.

كما تناول الجانبان أهمية حث كل المؤسسات المعنية للقيام بدورها وتهيئة الظروف لعملية المصالحة الوطنية، كما تم أيضا التطرق إلى مشروع قانون الميزانية المقدم للمجلس من قبل الحكومة و ضرورة إنجازه وفق استحقاقات المرحلة والقانون.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على استعداد وترحيب مجلس النواب بالتعاطي الإيجابي مع كل الاستحقاقات الوطنية متى توفرت الظروف.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأمم المتحد حكومة الوحدة الوطنية بعثة الأمم المتحدة طرابلس

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