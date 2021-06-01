أول أيام عيد الأضحى 2021 فلكيا

تصدر أول أيام عيد الأضحى 2021 فلكيًا وهجريًا، محركات البحث خلال هذه الساعات عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد أول يوم من أيام العيد، فهناك البعض يستعد لشراء الأضحية، والبعض الآخر يستعد لقضاء فريضة الحج، بينما آخرون يستعدون لقضاء عطلة العيد في المصايف والسفر لخارج البلاد.

وتختلف ظروف عيد الأضحى هذا العام عن السنوات الماضية، حيث يواجه العالم تفشي وباء كورونا المستجد، ويقوم الناس بطقوس العيد ولكن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس من التباعد الاجتماعي.

أول أيام عيد الأضحى 2021

من المقرر أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢١، وفقًا للحسابات الفلكية، ويقوم المسلمون فيه بذبح الأضحية من بعد الصلاة حتى آخر أيام التشريق، وهو عيد أكل وشرب للمسلمين، والتوسعة على الفقراء.

ويعد عيد الأضحى هو أحد العيدين الذين تحدث عنهم النبي في السنة النبوية، وتبدأ صلاة العيد الأضحي المبارك في محافظة القاهرة والمحافظات بعد صلاة الفجر بساعتين تقريبًا، وتبدأ بعدها عمليات الذبح حيث قال تعال: "فصل لربك وأنحر".

موعد إجازة عيد الأضحى 2021

من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء ٢٠ يوليو إلى الجمعة ٢٣ يوليو.

موعد وقفة عرفات 1442

توافق وقفة عرفات، يوم التاسع من ذي الحجة من كل عام، ويصادف هذا العام وقفة عرفات يوم 19 من يوليو 2021، حيث يجتمع الناس من كل فج عميق للوقوف على هذا الجبل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة" وهو الركن الأعظم في الحج، ولا يصح الحج بدون الوقوف على جبل عرفات حيث يتوافد الناس طالبين من الله الرحمة والمغفرة.

حكم صيام يوم عرفات

وبعد معرفة أول أيام عيد الأضحى 2021 فلكيًا وهجريًا، يعد صيام يوم عرفة وفقًا لما أجمع عليه العلماء سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لغير الحجاج، ولكنه غير مستحب للحاج نظرًا للمشقة التي يعانيها خلال مناسك الوقوف بجبل عرفات وأشعة الشمس وعناء الجو، وقد جعل الله سبحانه وتعالى به دعوى لا ترد لذلك أوصى سيدنا محمد بكثيرة الدعاء في هذا اليوم بخير الدنيا والآخرة، وصيامه يغفر سنة ماضية وسنة قادمة.

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