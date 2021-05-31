الهلال الأحمر المصري: استمرار تقديم المستلزمات الطبية لقطاع غزة

قامت جمعية الهلال الأحمر المصري، في إطار مساندة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بتوفير مجموعة من المستلزمات الطبية تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يشارك مجموعة من الرياضيين المحليين في التجديف بإطلاق مسابقة للمساهمة في التبرع لجمعية الهلال الأحمر المصري لمساندة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني و توفير المستلزمات الطبية لهم.

وقال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم إرسال مساعدات لقطاع غزة في إطار التعاون المشترك مع الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحا أنه قام بزيارة استغرقت يومين بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر للوقوف على احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم العون والمساعدة في مختلف المجالات وتعزيز التعاون والتواصل وتنسيق العمل من خلال عمل زيارات ميدانية، لتحديد الاحتياجات العاجلة والأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والتأكيد على الدور القيادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم الجهود الإنسانية وتقديم المعونات للأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت الجمعية استمرار استقبال المساعدات والتبرعات لمساعدة الشعب الفلسطيني وإسعاف المصابين بعد فتح معبر رفح البرى بين مصر وفلسطين، مشيرة إلى أنه من يرغب فى التبرع أون لاين عبر الموقع الإلكتروني للجمعية:

https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation، أو من خلال إرسال رسالة بكلمة غزة أو فلسطين على الرقم 9770 أو الاتصال بالرقم 15322.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر لديه أكثر من 30 ألف متطوع بالمحافظات يعملون بما يتجاوز أكثر من 300 ساعة عمل تطوعي في كافة التدخلات.

وتمتلك جمعية الهلال الأحمر 27 فرعًا في مختلف المحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.