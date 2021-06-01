تفاصيل اعترافات سيدة تزعمت تشكيلًا عصابيًا للسطو على شركة بالدرب الأحمر

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، عن اعترافات سيدة تزعمت تشكيلًا عصابيًا قام بالسطو المسلح على شركة بمنطقة الدرب الأحمر لسرقتها.

واعترفت المتهمة الرئيسية في الواقعة بأنها كانت تعمل في نفس الشركة منذ فترة، وأن صاحب الشركة اكتشف سرقتها لمبلغ مالي وقام بطردها، فاختمر في ذهنها فكرة سرقة الشركة، حيث اتفقت مع 5 أشخاص آخرين بينهم سيدتين وقامت بارتداء نقاب وذهبت معهم لمقر الشركة، وأوهمت صاحبها أنهم يريدون شراء بعض المنتجات وانتفضوا عليه وقاموا بتكبيله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وسرقة محتويات الشركة.

وكان رجال مباحث القاهرة قد تمكنوا من القبض على تشكيل عصابى تتزعمة 3 سيدات نفذوا سطوًا مسلحًا على شركة بمنطقة الدرب الأحمر.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من مدير شركة لتجارة واستيراد الأدوات المنزلية بدائرة القسم وموظفتان بذات الشركة، وما قرره الأول بحضور (4) أشخاص من بينهم سيدة منتقبة للشركة عمله بدعوى رغبتهم فى شراء بضائع بقيمة مبلغ (2 مليون جنيه)، وفى وقت لاحق فوجئ بحضورهم للشركة مرة أخرى، وبحوزتهم سلاح نارى وآخر أبيض، وقاموا بتكميمهم بلاصق طبى وتكبيلهم باستخدام "أفيزات بلاستيكية"، وإجباره على فتح خزينة الشركة، واستولوا من داخلها على (مبلغ مالى - شيكات بنكية مختلفة - 2 هاتف محمول من المبلغتين - جهاز الـ DVR الخاص بكاميرات المراقبة)، وإكراهه على توقيع 10 إيصالات أمانة وعقد بيع على بياض ولاذوا بالفرار.

وأسفرت جهود فرق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – من بينهم 3 سيدات" إحداهن عاملة سابقة بالشركة"، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

كما تم بإرشادهم ضبط مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بمسكنهم وكذا مصوغات ذهبية بمسكن إحدى المتهمات، حيث أقرت بشرائهم بجزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا جميعًا بأن المضبوطات هى جملة ما تم سرقته، كما تم بإرشادهم ضبط (طبنجة صوت - 6 طلقات من ذات العيار - سلاح أبيض "مطواة" - لاصق طبى - كمية من الأفيزات البلاستيكية "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة")، وكذا (10 إيصالات أمانة - عقد بيع على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه)، وأقروا بتخلصهم من الهواتف المحمولة، وكذا (2 فيزا كارد، وجهاز DVR المستولى عليهم بإلقائهم بأحد المجارى المائية).

وباستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين، واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.