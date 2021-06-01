إذاعة الوادى الجديد تنظم مسابقة بعنوان «وصايا الواحة» خلال يونيو

نظمت اذاعة الوادى الجديد، أمس الإثنين، مسابقة بالتعاون والتنسيق مع مركز بحوث الصحراء وجامعة الوادى الجديد ومديرية الزراعة ومشروع التنمية المستدامة لإدارة النظم البيئية الزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" تحت عنوان "وصايا الواحة".

صرح بذلك الإذاعى نبيل عبد المقصود، مدير عام اذاعة الوادى الجديد، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين مركز بحوث الصحراء وجامعة الوادى الجديد ومشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية على تقديم معلومة زراعية فى صورة مسابقة تحمل عنوان "وصايا الواحة"؛ للحفاظ على الموارد المائية والتربة لأبناء المحافظة فى صورة "وصايا الواحة" للأجيال القادمة للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية فى ترشيد مياه الرى واستخدام وسائل الرى الحديثة واستنباط تقاوى تتناسب مع طبيعة الوادى الجديد للحد من التصحر.

وأضاف عبد المقصود، أن هناك تنسيقًا مع الجامعة بقيادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس الجامعة والدكتور عبدالله زغلول مدير مركز بحوص الصحراء، لتقديم سلسلة من البرامج التنموية تستهدف التوعية لأبناء الوادى الجديد فى مختلف المجالات والقضايا التى تهم المواطن بالوادى الجديد، من خلال التنسيق بين منظمات المجتمع المدنى وكافة الجهات البحثية كمركز بحوث الصحراء ومشروع التنمية المستدامه لإدارة النظم البيئية الزراعة التى تقدم الدعم للمواطن الواحاتى للحفاظ على موارد الوادى الجديد للأجيال القادمة.

وأكد أن المسابقة تقدم معلومة فى مجال التنمية الزراعية على الهواء فى صورة سؤال يومى الساعة 9:50 وتتلقى إجابات المستمعين على الهواء يوميا الساعة 11 صباحا لمدة شهر على أثير إذاعة الوادى الجديد من إعداد وتقديم أمجد حسن، ومحمد حسين تحت عنوان "وصايا الواحة".

وقدم مدير الإذاعة الشكر والتقدير للدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، والدكتور عبدالله زغلول مدير مركز بحوص الصحراء لدعمهم لبرامج الإذاعة.