براءة 6 مسئولين بهيئة السد العالى من تهمة إهدار المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 140 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة 6 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، مما نسبته إليهم النيابة الإدارية بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية ترتب عليه الإضرار بأموال جهة عملهم.

حكم البراءة شمل كلًا من م.ع، مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وج.ب، مدير الوحدة الحسابية والمراقب المالي، وم.ح رئيس قسم الإستحقاقات، وم.ف، مدير الشئون الإدارية وي.ح ، رئيس المراجعة الحسابية، وس.أ، مدير الشئون الإدارية والموارد البشرية.

وكانت النيابة الإدارية اقد اتهمت من شملهم تقرير الاتهام بأنهم وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإشراف والتميز لشاغلي وظائف الإدارة العليا والمهندسين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بالزيادة عن المقرر قانونًا بالقرار الوزاري رقم 1266 الصادر في 9 فبراير عام 2015 ولائحة الهيئة جهة عملهم الصادرة في 13 يوليو عام 1967 مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بجهة عملهم قيمتها 1.7 مليون جنيه.

كما وافقوا كل فيما يخصه على صرف حافز الإعاشة للعاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة للأعوام المالية 2015 ــ 2016 ــ 2017 ــ 2018، على النحو الذي أسفرت عنه التحقيقات، وعلى ضوء التقرير المرفق بأوراق القضية.

وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى تتلخص فيما جاء بشكوي أ.ع، المحاسب بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ضد المختصين بذات الهيئة، والتي يتضرر فيها من صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لمديري الإدارات والمهندسين العاملين بالهيئة نظير مكأفاة الجهود غير العادية علي الرغم من عدم أحقيتهم الحصول علي تلك المبالغ.

والثابت من الأوراق أنه قد ورد إلي الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان كتاب رئيس قطاع مكتب وزير الري، متضمنًا موافقة وزير الري على صرف حافز 100% مقابل إشراف للمهندسين كنسبة من الأجر وتنفيذها، وتأشر علي ذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتنفيذ، ونظراً لعدم وجود اعتمادات مالية لصرف تلك المكافات، تمت مخاطبة وزير الري للموافقة علي تعزيز بند أجور المشروعات الاستثمارية، وورد للهيئة كتاب الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الحكومية بموافقة وزارة المالية علي تعزيز هذا البند بمبلغ خمسة ملايين جنيه، فقامت الهيئة بصرف المكافآت المستحقة للمهندسين والعاملين بالمشروعات الاستثمارية.

كما أن الثابت من كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان أن مقابل الإعاشة من الأمور المستقرة والمعمول بها في الهيئة من زمن إنشاء هيئة السد العالي ويتم صرفه وفقاً للقوانين والقرارات المنشأة للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان والقرار الوزاري الصادر والقواعد المنظمة ولصالح العمل وعلي هدي ما أفتت به إدارة الفتوي لوزارة الري والموارد المائية بالموافقة علي صرفه، وحملت الأوراق الفتوي الصادرة من إدراة الفتوي لوزارة الموارد المائية والري ملف رقم 7/3/371 والمنتهية إلي جواز صرف بدل الإعاشة للعقود التي تبرم عن العمليات الاستثمارية التي تقوم بطرحها الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.

ويبين من جماع ما تقدم أن السلطة المختصة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ممثلة في رئيس مجلس الادارة وافقت علي صرف حافز الإشراف والتميز العلمي لشاغلي وظائف الادراة العليا، كما وافقت علي صرف حافز الاعاشة للعاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بنسب معينة، وقد استندت في ذلك إلي موافقة وزير الري والموارد المائية بعد تعزيز الاعتمادات المالية من قبل وزارة المالية، فضلاً عن ما أفتت به إدارة الفتوي المختصة بجواز الصرف فيما يخص صرف حافز الإعاشة، الأمر الذي يوفض بلا جرم إلى أن صرف تلك المكافآت والحوافز قد صدر من خلال السلطة المختصة بـتقريرها متفقاً واللوائح والقرارات المنظمة لعمل تلك الهيئة وفي إطار السلطة الممنوحة لرئيسها وبموافقة السلطة الأعلي ممثلة في وزير الموارد المائية والري حسبما أفصحت عنه المكاتبات المتبادلة بين الهيئة والوزارة.

وشددت المحكمة عبر أسباب حكمها على أن الأصل في الإنسان البراءة، وعملًا بهذه القاعدة المستقر عليها وبعد إحاطة المحكمة لكل أوراق الدعوي وما قدم فيها عن بصر وبصيرة فأن ما نسب للمحالين من مخالفات أضحي غير ثابت في حقهم باعتبار أن الاوراق قد حملت بما لايدع مجالاً للشك ان ما تم صرفه من مكافآت وحوافز صدر بموافقة السلطة المختصة قانوناً بذلك، وأن دور المحالين قد اقتصر على مجرد تنفيذ قرارات وتعليمات السلطة المختصة، بما ينفى عنهم شبه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو مخالفات القوانين واللوائح والتعليمات، الأمر الذى يتعين معه والحالة كذلك القضاء ببراءة جميع المحالين من المخالفات المنسوبة إليهم، فأصدرت المحكمة ببراءة جميع المحالين من المخالفات المنسوبة إليهم.