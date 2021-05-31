الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة بمياه نهر النيل في الحوامدية

غريق
غريق

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب طافية بمياه النيل بمنطقة جزيرة الشيخ عتمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة، وتم التوصل إلى هوية الشاب من خلال أهليته وجار الوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة.

تلقى الرائد أحمد عصام عبدالباقي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة شاب طافيه بمياه النيل بمنطقة جزيرة الشيخ عتمان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتم التوصل إلى هوية الشاب من خلال أهليته، وجري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجار الوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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