مصرع طفل سقط من أعلى عقار في الوراق

لقي طفل مصرعه، اليوم الإثنين، جراء سقوطه من أعلى عقار أثناء لهوه، بمنطقة كفر السلمانية بدائرة قسم شرطة الوراق.

البداية بتلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل جثة هامدة وبه آثار كدمات متفرقة ونزيف داخلي وادعاء سقوط من علو، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية الطفل أقر بسقوطه من أعلى العقار محل سكنه أثناء لهوه، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.