«الداخلة العام» ينجح فى إجراء عملية جراحية نادرة لطفلة بالوادى الجديد

نجح الدكتور أحمد البسط، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى الداخلة العام، أمس الإثنين، في إجراء عملية خطيرة ونادرة لطفلة عمرها أربع سنوات بمساعدة فريق طبي متميز.

وأكد الدكتور أحمد البسط، أن تم إجراء عملية جراحية عبارة عن طحال حوضي مهاجر وحدث التواء في التغذية الدموية، مما أدى إلى حدوث غرغرينة والتهاب بريتوني حاد.

وأضاف البسط أن الفريق الطبي المرافق له تكون من الدكتورة هبة إسماعيل، أخصائية التخدير والعناية المركزة، وفني التخدير محمد خليفة، وبمعاونة الممرض أسامة سنوسي وعادل صديق.

وفي نفس السياق أعلن الدكتور مؤمن معاذ، استشاري القلب والأوعية الدموية بمستشفى الخارجة العام، عن الكشف على عدد من المواطنين بجهاز الكشف عن بعد والتواصل مع أطباء متخصصين واستشاريين لتشخيصهم بدلا من مشقة السفر إلى مستشفيات بعيدة عن المحافظة.

وأضاف معاذ أن مستشفى الخارجة العام بالمحافظة تواصل العمل بوحدة الاتصال الطبي مع مستشفى جامعة عين شمس، قسم قلب الأطفال، وتم عرض الحالات والمناقشة في خطة العلاج الدوائي والجراحي.